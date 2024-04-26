Німеччина піднімала винищувачі через проліт російського Іл-20 над Балтійським морем

Німецькі винищувачі Eurofighter у п'ятницю, 26 квітня, піднімалися у повітря для перехоплення російського військового літака Іл-20, що був зафіксований над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Німеччини ( Люфтваффе ).

Зазначається, що російський літак Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після фіксації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.

"Наші німецькі винищувачі Eurofighters вилетіли з Laage для Alpha Scramble сьогодні близько 12:45", - йдеться в публікації Люфтваффе.

У заяві вказується, що після того, як російський Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.

Повітряні провокації росавіації

Нагадаємо, Росія вже неодноразово використовувала свої військові літаки для різних провокацій у міжнародному повітряному просторі.

Так, до прикладу, у серпні 2023 року американські системи ППО виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски. У тому ж місяці ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

А також повідомлялося, що наприкінці лютого Люфтваффе піднімало у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.