ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина піднімала винищувачі через проліт російського Іл-20 над Балтійським морем

П'ятниця 26 квітня 2024 23:45
UA EN RU
Німеччина піднімала винищувачі через проліт російського Іл-20 над Балтійським морем Фото: німецькі винищувачі перехоплювали російський Іл-20 (twitter.com/Team_Luftwaffe)
Автор: Володимир Костирін

Німецькі винищувачі Eurofighter у п'ятницю, 26 квітня, піднімалися у повітря для перехоплення російського військового літака Іл-20, що був зафіксований над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе).

Зазначається, що російський літак Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після фіксації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.

"Наші німецькі винищувачі Eurofighters вилетіли з Laage для Alpha Scramble сьогодні близько 12:45", - йдеться в публікації Люфтваффе.

У заяві вказується, що після того, як російський Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.

Повітряні провокації росавіації

Нагадаємо, Росія вже неодноразово використовувала свої військові літаки для різних провокацій у міжнародному повітряному просторі.

Так, до прикладу, у серпні 2023 року американські системи ППО виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски. У тому ж місяці ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

А також повідомлялося, що наприкінці лютого Люфтваффе піднімало у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Росавіація Балтийское море
NEWS
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме