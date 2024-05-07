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Польща піднімала винищувачі для перехоплення російського літака над Балтійським морем

Польща, Вівторок 07 травня 2024 21:42
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Польща піднімала винищувачі для перехоплення російського літака над Балтійським морем Фото: польський винищувач МіГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 6 травня, Польща піднімала у небо винищувачі, щоб перехопити російський військовий літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Як повідомляється, вчора два МіГ-29, які чергували з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопили та візуально ідентифікувала російський літак Іл-20.

Як зазначили у командуванні, російський Іл-20 злетів з аеродрому в Калінінградській області та здійснив політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальну місію.

При цьому, літак не залітав на територію над польськими територіальними водами.

Військові зазначили, що цей же літак був перехоплений 3 травня парою польських F-16.

Перехоплення російських літаків

Нагадаємо, 26 квітня німецькі винищувачі Eurofighter піднімалися у повітря для перехоплення російського військового літака Іл-20, що був зафіксований над Балтійським морем.

У лютому Повітряні сили Німеччини піднімали у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Також раніше норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники та винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.

Окрім цього, зазначимо, що Польща постійно піднімає в повітря свої винищувачі під час ракетних атак Росії по Україні.

Про те, чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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