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Польша поднимала истребители для перехвата российского самолета над Балтийским морем

Польша, Вторник 07 мая 2024 21:42
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Польша поднимала истребители для перехвата российского самолета над Балтийским морем Фото: польский истребитель МиГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 6 мая, Польша поднимала в небо истребители, чтобы перехватить российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Как сообщается, вчера два МиГ-29, которые дежурили с 22-й базы тактической авиации в Мальборке, перехватили и визуально идентифицировали российский самолет Ил-20.

Как отметили в командовании, российский Ил-20 взлетел с аэродрома в Калининградской области и совершил полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательную миссию.

При этом самолет не залетал на территорию над польскими территориальными водами.

Военные отметили, что этот самолет был перехвачен 3 мая парой польских F-16.

Перехват российских самолетов

Напомним, 26 апреля немецкие истребители Eurofighter поднимались в воздух для перехвата российского военного самолета Ил-20, зафиксированного над Балтийским морем.

В феврале Воздушные силы Германии поднимали в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, зафиксированного в районе Финляндии.

Также ранее норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребитель. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО.

Кроме того, отметим, что Польша постоянно поднимает в воздух свои истребители во время ракетных атак России по Украине.

О том, почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО, - читайте в материале РБК-Украина.

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