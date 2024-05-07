Польша поднимала истребители для перехвата российского самолета над Балтийским морем
В понедельник, 6 мая, Польша поднимала в небо истребители, чтобы перехватить российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.
Как сообщается, вчера два МиГ-29, которые дежурили с 22-й базы тактической авиации в Мальборке, перехватили и визуально идентифицировали российский самолет Ил-20.
Как отметили в командовании, российский Ил-20 взлетел с аэродрома в Калининградской области и совершил полет в международном пространстве над Балтийским морем, выполняя разведывательную миссию.
При этом самолет не залетал на территорию над польскими территориальными водами.
Военные отметили, что этот самолет был перехвачен 3 мая парой польских F-16.
Перехват российских самолетов
Напомним, 26 апреля немецкие истребители Eurofighter поднимались в воздух для перехвата российского военного самолета Ил-20, зафиксированного над Балтийским морем.
В феврале Воздушные силы Германии поднимали в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, зафиксированного в районе Финляндии.
Также ранее норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребитель. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства НАТО.
Кроме того, отметим, что Польша постоянно поднимает в воздух свои истребители во время ракетных атак России по Украине.
О том, почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.