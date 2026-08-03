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Польща перехопила літак-розвідник Іл-20 Росії над Балтійським морем

19:02 03.08.2026 Пн
2 хв
Російський літак здійснював політ з вимкненим транспондером
aimg Валерій Ульяненко
Польща перехопила літак-розвідник Іл-20 Росії над Балтійським морем Фото: російський літак-розвідник Іл-20 (x.com/KosiniakKamysz)
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Польські винищувачі перехопили літак-розвідник Іл-20 Росії над Балтійським морем. Він рухався без затвердженого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

Інцидент стався у першій половині дня на відстані орієнтовно 60 кілометрів на північний захід від населеного пункту Леба. Для перехоплення розвідника у повітря піднялася чергова пара польських винищувачів.

У польському оборонному відомстві зауважили, що російський борт не перетинав кордонів країни.

"Нашого повітряного простору порушено не було. Літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та увімкненого транспондера", - заявив Косіняк-Камиш.

Він додав, що Збройні сили Польщі безперервно стежать за ситуацією в регіоні та вживають всіх необхідних заходів для захисту державних кордонів.

Транспондер у літаку - це радіопередавач-відповідач, який автоматично надсилає наземним диспетчерам та іншим літакам інформацію про судно: його унікальний код, точне положення, швидкість та висоту. Цей прилад робить політ безпечним і допомагає уникнути зіткнень у небі.

Провокації Росії

Нагадаємо, 31 липня російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 здійснював політ над Балтійським морем без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Раніше, 15 липня, два російські винищувачі Су-30СМ2 наблизилися до району проведення навчань сил протиповітряної оборони Польщі.

Крім того, 14 липня російський літак-розвідник Іл-20 підійшов до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. У відповідь польські військові оперативно підняли в небо чергову пару винищувачів для його перехоплення.

Зазначимо, у Польщі заявили, що Росія змінила свою тактику та уважно стежить за навчаннями НАТО в районі Балтійського моря, готуючись до можливих провокацій.

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