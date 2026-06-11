Польша передумала закрывать на лето популярный пункт пропуска с Украиной

Украина и Польша договорились не ограничивать движение автобусов через пункт пропуска "Шегини - Медика" во время летних ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в сети Telegram.

Польша отказалась от ограничений для автобусов

Ранее польская сторона информировала о намерении временно прекратить оформление автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика".

Причиной назывались ремонтные работы на одном из самых загруженных пограничных переходов, который ежедневно используется пассажирами и международными перевозчиками.

Такое решение могло существенно повлиять на транспортное сообщение между Украиной и Польшей в период летних отпусков и активных пассажирских перевозок.

Украина и Польша достигли договоренности

Вопрос был рассмотрен в ходе переговоров между профильными ведомствами двух стран при содействии Посольства Украины в Польше.

В результате стороны нашли компромиссное решение, которое позволит сохранить работу автобусного сообщения даже во время ремонта на пункте пропуска.

Согласно достигнутым договоренностям, оформление автобусов через "Шегини - Медика" будет продолжаться без остановки на протяжении всего летнего периода.

Что это значит для пассажиров

Сохранение работы пункта пропуска позволит избежать дополнительных трудностей для граждан, которые планируют поездки между Украиной и Польшей.

Также решение обеспечит стабильную работу международных автобусных перевозчиков и поможет сохранить привычные маршруты пересечения границы.

В украинской стороне отметили, что достигнутая договоренность стала результатом конструктивного диалога между ведомствами двух государств и позволила оперативно решить вопрос, который затрагивает интересы большого количества пассажиров.