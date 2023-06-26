Польща передасть українським силовикам партію кулеметів і набоїв
Польща відправить бойовим формуванням МВС України тисячі кулеметів та мільйони набоїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуша Камінського.
"Ми підтримуємо Україну з самого початку війни і будемо продовжувати це робити", - йдеться у заяві.
Зазначається, що Польща розпочне поставки зброї для бойових формувань Міністерства внутрішніх справ України.
"Це тисячі кулеметів і мільйони набоїв, які дозволять захисникам свободи України та Європи вести ефективну боротьбу", - додав Маріуш Камінський.
Допомога від Польщі
Польща з самого початку вторгнення Росії постачає Україні військову допомогу. За цей час вона передала сотні танків, також зобов'язалася поставити українським бійцям партію БТР.
Раніше Польща передала Україні щонайменше 14 винищувачів МіГ-29. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громов підтвердив, що Україна вже використовує винищувачі МіГ-29, які передали Польща та Словаччина.
Також нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з польським колегою Матеушем Моравецьким. Вони обговорили військові допомогу Україні.
Разом з тим Німеччина та Польща перебувають на фінальній стадії переговорів щодо створення центру обслуговування та ремонту танків Leopard, які передали Україні.
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