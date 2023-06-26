Польша передаст украинским силовикам партию пулеметов и патронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского .

"Мы поддерживаем Украину с самого начала войны и будем продолжать это делать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Польша начнет поставки оружия для боевых формирований Министерства внутренних дел Украины.

"Это тысячи пулеметов и миллионы патронов, которые позволят защитникам свободы Украины и Европы вести эффективную борьбу", - добавил Мариуш Каминский.

Помощь от Польши

Польша с самого начала вторжения России поставляет Украине военную помощь. За это время она передала сотни танков, также обязалась поставить украинским бойцам партию БТР.

Ранее Польша передала Украине минимум 14 истребителей МиГ-29. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громов подтвердил, что Украина уже использует истребители МиГ-29, которые передали Польша и Словакия.

Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с польским коллегой Матеушем Моравецким. Они обсудили военную помощь Украине.

Вместе с тем, Германия и Польша находятся на финальной стадии переговоров по созданию центра обслуживания и ремонта танков Leopard, которые передали Украине.