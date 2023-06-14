Шмигаль обговорив з прем'єром Польщі постачання техніки та тренування військових

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з польським колегою Матеушем Моравецьким. Вони обговорили військові допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду в Telegram.

Шмигаль зазначив, що подякував прем'єру Польщі за надану гуманітарну допомогу для українських рятувальників. Варшава передала техніку та обладнання для ліквідації наслідків техногенної катастрофи після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також Шмигаль та Моравецький обговорили подальшу співпрацю у постачанні військової техніки, а також тренування українських військових.

"Скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні. Розраховуємо за її підсумками на нові домовленості та конкретні проєкти", - додав прем'єр.

Допомога Польщі

Польща - одна з перших країн, яка підтримала Україну у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Варшава надала Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу, активно підтримує санкції проти РФ та Білорусі, а також прийняла мільйони українських біженців.

Крім того, Польща підтримує вступ України до ЄС та НАТО. Польський президент Анджей Дуда закликає альянс надати Україні гарантії безпеки. На його думку, вони повинні бути готові до літнього саміту НАТО в Вільнюсі.

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