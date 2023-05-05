Польща отримає від США гелікоптери Apache

Сполучені Штати з власних ресурсів нададуть Польщі гелікоптери Apache. Вони будуть розміщені на східному фланзі НАТО.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо.

За його словами, гелікоптери допоможуть посилити захист країни та унеможливити напад на Польщу зі сходу.

Нагадаємо, у лютому США схвалили продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

У Штатах також зазначали, що планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.