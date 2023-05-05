Польша получит от США вертолеты Apache

Соединенные Штаты по собственным ресурсам предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет РБК-Украина со ссылкой на польское радио.

По его словам, вертолеты помогут усилить защиту страны и сделать невозможным нападение на Польшу с востока.

Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

В Штатах также отмечали, чтопланируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.

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