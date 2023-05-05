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Польша получит от США вертолеты Apache

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты по собственным ресурсам предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет РБК-Украина со ссылкой на польское радио.

По его словам, вертолеты помогут усилить защиту страны и сделать невозможным нападение на Польшу с востока.

" Apache Abrams

Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

В Штатах также отмечали, чтопланируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.

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