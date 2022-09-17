На оккупированной ЗАЭС сегодня находится 500 боевиков, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президент Украины.

"Я очень благодарен, кстати, МАГАТЭ за то, что они сделали справедливые выводы, несмотря ни на что, на то, что Россия давила", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул заключение МАГАТЭ, что нужна полная демилитаризация Запорожской АЭС, поскольку там находятся российские военные в количестве до полутысячи человек.