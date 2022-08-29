В Молдове медучреждениям начали раздавать таблетки йода

В Молдове Минздрав начал раздавать таблетки йодида калия первичным медицинским учреждениям. Их распределят среди населения в случае радиационной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления здравоохранения Молдовы Бориса Гылкэ, которое приводит agora.md .

По его словам, препараты были переданы Молдове Румынией.

"Начиная с пятницы, 26 августа, Кишиневский центр общественного здоровья занимается распределением этих таблеток среди первичных медико-санитарных служб, территориальных медицинских объединений и медицинских центров первичной медико-санитарной помощи", - заявил Гылкэ.

Он подчеркнул, что пока обращаться за таблетками йодида калия не нужно.

"Они хранятся и будут храниться в данных медицинских учреждениях и только в случае опасности, по решению Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения Кишинева, препараты будут распределяться через семейного врача среди населения", - добавил Гылкэ.