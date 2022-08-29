В Молдове медучреждениям начали раздавать таблетки йода
В Молдове Минздрав начал раздавать таблетки йодида калия первичным медицинским учреждениям. Их распределят среди населения в случае радиационной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления здравоохранения Молдовы Бориса Гылкэ, которое приводит agora.md.
По его словам, препараты были переданы Молдове Румынией.
"Начиная с пятницы, 26 августа, Кишиневский центр общественного здоровья занимается распределением этих таблеток среди первичных медико-санитарных служб, территориальных медицинских объединений и медицинских центров первичной медико-санитарной помощи", - заявил Гылкэ.
Он подчеркнул, что пока обращаться за таблетками йодида калия не нужно.
"Они хранятся и будут храниться в данных медицинских учреждениях и только в случае опасности, по решению Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения Кишинева, препараты будут распределяться через семейного врача среди населения", - добавил Гылкэ.
Напомним, российские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. Так, 11 августа оккупанты атаковали территорию станции около четырех раз.
Также мы писали, что 23 августа оккупанты обстреливали золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
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