Польща надасть ЄС свої пропозиції щодо транспортного безвізу з Україною

Незабаром Польща надасть до Європейського союзу власні пропозиції щодо змін до угоди про транспортний безвіз з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури Польщі.

Вчора, 18 січня, відбулась двостороння зустріч заступника міністра інфраструктури Польщі Павла Ганчаржа та посла України в Польщі Василя Зварича. Сторони обговорили реалізацію домовленостей угоди, яка була підписана 16 січня між головою Міністерства інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком з представниками польських протестувальників.

Як відзначає пресслужба, під час зустрічі Ганчарж повідомив послу про те, що Польща найближчим часом представить свої пропозиції щодо внесення змін до Угоди про лібералізацію транспортного сполучення між Україною та ЄС на форумі ЄС, а також запросив українську сторону до співпраці.

"Заступник міністра підкреслив, що зусилля Польщі у цьому напрямку спрямовані на вироблення сприятливих умов для обох сторін", - додає пресслужба.

Блокада українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

Вже 16 січня польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня 2024 року.

Більш детально про тимчасове припинення блокади можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.