Польша предоставит ЕС свои предложения по транспортному безвизу из Украины

Вскоре Польша предоставит Европейскому союзу собственные предложения по изменениям в соглашение о транспортном безвизе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Польши.

Вчера, 18 января, состоялась двусторонняя встреча заместителя министра инфраструктуры Польши Павла Ганчаржа и посла Украины в Польше Василия Зварича. Стороны обсудили реализацию договоренностей соглашения, которое было подписано 16 января между главой Министерства инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком с представителями польских протестующих.

Как отмечает пресс-служба, во время встречи Ганчарж сообщил послу о том, что Польша в ближайшее время представит свои предложения по внесению изменений в Соглашение о либерализации транспортного сообщения между Украиной и ЕС на форуме ЕС, а также пригласил украинскую сторону к сотрудничеству.

"Заместитель министра подчеркнул, что усилия Польши в этом направлении направлены на выработку благоприятных условий для обеих сторон", - добавляет пресс-служба.

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

Уже 16 января польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта 2024 года.

Более подробно о временном прекращении блокады можете узнать в материале РБК-Украина.