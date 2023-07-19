Польща може віддати Україні всі літаки МіГ-29, - посол Зварич

"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту – близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні", - повідомив посол.

За даними Зварича, швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн Заходу.

"Цей процес уже розпочався (Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50 - ред.). Польща зараз є серед 11 країн, які задекларували готовність розпочати тренування українських пілотів на F-16", - пояснив посол.

МіГ-29 для України

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.

Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Польща передала Україні 10 одиниць МІГ-29.

Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.

Крім того, у квітні Німеччина дозволила Польщі передати п'ять своїх МіГ-29 із запасів НДР.

Раніше повідомлялось, що уряд Польщі передав Україні 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

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