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Польща може віддати Україні всі літаки МіГ-29, - посол Зварич

Фото: Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич (facebook.com ODFoundation)
Автор: Каріна Левицька

Наразі Польща передала Україні 10 МіГ-29, однак не виключено, що Україна отримає і решту літак, що знаходяться на озброєнні Польщі.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту – близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні", - повідомив посол.

За даними Зварича, швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн Заходу.

"Цей процес уже розпочався (Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50 - ред.). Польща зараз є серед 11 країн, які задекларували готовність розпочати тренування українських пілотів на F-16", - пояснив посол.

МіГ-29 для України

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР протягом 80-х років минулого століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема України.

Польща має щонайменше 22 винищувачі МіГ-29 у складі своїх Повітряних сил.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Польща передала Україні 10 одиниць МІГ-29.

Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.

Крім того, у квітні Німеччина дозволила Польщі передати п'ять своїх МіГ-29 із запасів НДР.

Раніше повідомлялось, що уряд Польщі передав Україні 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

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