Польша может отдать Украине все самолеты МиГ-29, - посол Зварыч

Сейчас Польша передала Украине 10 МиГ-29, однако не исключено, что Украина получит и остальные самолеты, находящиеся на вооружении Польши.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные - около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", - сообщил посол.
По данным Зварича, скорее всего это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада.
"Этот процесс уже начался (Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50 - ред.). Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировки украинских пилотов на F-16", - пояснил посол.
МиГ-29 для Украины
Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР в течение 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в частности, Украины.
Польша имеет не менее 22 истребителей МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, чтоПольша передала Украине 10 единиц МИГ-29.
Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.
Кроме того, в апреле Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.
Ранее сообщалось, что правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.
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