Польща може призупинити пропуск вантажівок через один пункт пропуску: що сталося

Так, на в’їзд в Україну пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

При цьому пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному порядку.

Зазначимо, що представники польської транспортної галузі перекрили дорогу до прикордонного переходу в Дорогуську. Вони зазначають, що звільнення українських перевізників від транспортних зборів призвело до складної ситуації для польських підприємців, які не можуть конкурувати з ними на рівних. Тож вони вимагають виключення українських перевізників із системи авторизації транспорту.

Нагадаємо, на початку квітня польські фермери погрожували заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" через значний імпорт зерна з України.

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна з України, але 18 квітня відновила транзит.

Пізніше Єврокомісія вирішила виділить додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС, щоб розрядити обстановку навколо українського зерна.

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