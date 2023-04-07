ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі фермери погрожують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 16:39
У Польщі фермери погрожують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною Ілюстративне фото: у Польщі фермери погрожують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польські фермери незадоволені значним імпортом зерна з України. Вони погрожують заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, пункт пропуску хочуть заблокувати у середу, 12 квітня, на три дні. Причиною стало те, що збільшення імпорту зерна з України призвело до різкого падіння закупівельних цін.

"Ми очікуємо на виконання вимог, а не міністра на кордоні", - сказав Владислав Серафін, президент фермерської організації Kołki Rolnicze.

При цьому протестувальники у польському місті Щецина анонсували посилення страйку на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше було анонсовано зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з польським колегою Робертом Телусом. Вони хочуть обговорити проблему експорту зерна.

Також ми писали, що, за словами речника уряду Польщі Петра Мюллера, Українське зерно перевозитимуть через Польщу до третіх країн без розвантаження на території країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною выезд за границу
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян