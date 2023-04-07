У Польщі фермери погрожують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери незадоволені значним імпортом зерна з України. Вони погрожують заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Як зазначає видання, пункт пропуску хочуть заблокувати у середу, 12 квітня, на три дні. Причиною стало те, що збільшення імпорту зерна з України призвело до різкого падіння закупівельних цін.

"Ми очікуємо на виконання вимог, а не міністра на кордоні", - сказав Владислав Серафін, президент фермерської організації Kołki Rolnicze.

При цьому протестувальники у польському місті Щецина анонсували посилення страйку на наступному тижні.