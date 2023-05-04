ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща може призупинити пропуск вантажівок через один пункт пропуску: що сталося

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 16:03
Польща може призупинити пропуск вантажівок через один пункт пропуску: що сталося Ілюстративне фото: Польща може призупинити пропуск вантажівок через один пункт пропуску (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" через акцію протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, на в’їзд в Україну пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

При цьому пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному порядку.

Зазначимо, що представники польської транспортної галузі перекрили дорогу до прикордонного переходу в Дорогуську. Вони зазначають, що звільнення українських перевізників від транспортних зборів призвело до складної ситуації для польських підприємців, які не можуть конкурувати з ними на рівних. Тож вони вимагають виключення українських перевізників із системи авторизації транспорту.

Нагадаємо, на початку квітня польські фермери погрожували заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" через значний імпорт зерна з України.

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна з України, але 18 квітня відновила транзит.

Пізніше Єврокомісія вирішила виділить додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС, щоб розрядити обстановку навколо українського зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Государственная пограничная служба
NEWS
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових