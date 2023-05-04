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Польша может приостановить пропуск грузовиков через один пункт пропуска: что произошло

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Четверг 04 мая 2023 16:03
Польша может приостановить пропуск грузовиков через один пункт пропуска: что произошло Иллюстративное фото: Польша может приостановить пропуск грузовиков через один пункт пропуска (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша может приостановить оформление грузовиков перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" из-за акции протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, на въезд в Украину будут пропускать только транспорт, который перевозит гуманитарную помощь, опасные грузы и животных.

При этом пропуск автобусов будет производиться в обоих направлениях в обычном порядке.

Отметим, что представители польской транспортной отрасли перекрыли дорогу к пограничному переходу в Дорогуске. Они отмечают, что освобождение украинских перевозчиков от транспортного сбора привело к сложной ситуации для польских предпринимателей, которые не могут конкурировать с ними на равных. Они требуют исключения украинских перевозчиков из системы авторизации транспорта.

Напомним, в начале апреля польские фермеры угрожали заблокировать на несколько дней пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" из-за значительного импорта зерна из Украины.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины, но 18 апреля возобновила транзит.

Позже Еврокомиссия решила выделить дополнительно 100 миллионов евро на поддержку фермеров ЕС, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

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Польша Государственная пограничная служба
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