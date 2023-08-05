Польща може повністю закрити кордон з Білоруссю: в МЗС пояснили причину

Уряд Польщі розглядає питання повного закриття польсько-білоруського кордону для захисту країни через присутність найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі.
Про це розповів заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.
"Ми розглядаємо будь-які кроки, які будуть необхідні для захисту нашої території, захисту наших громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону", - розповів заступник голови МЗС.
Водночас він зауважив, що закриття кордону буде крайнім заходом, який Польща бажала б уникнути. Водночас якщо напади й спроби дестабілізації продовжуватимуться - у Варшави не буде іншого виходу.
За словами Яблонського, загроза з боку Білорусі є реальною, оскільки "вагнерівці" вже намагались проникнути на територію Польщі.
"Ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні, можливо, нових спроб порушення нашого повітряного простору", - сказав Яблонський й додав, що "вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться".
Польща, зі свого боку, як відзначив Яблонський, розгортає все більше військ поблизу білоруського кордону.
Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частина його бойовиків була передислокована до Білорусі. Найманців розташували у наметовому містечку.
Українські прикордонники наголошують, що бойовики у Білорусі поки що не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.
Тим часом жителі польського села Біловеж 1 серпня заявили про переліт двох білоруських літаків Мі-24 та Мі-8 над їх будинками. Спочатку Варшава заперечувала цей факт, однак пізніше підтвердила порушення кордону. Також Польща проінформувала про інцидент НАТО.
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