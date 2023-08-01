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Над Польщею помітили білоруські вертольоти. Але Варшава це заперечує

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Вівторок 01 серпня 2023 19:18
Над Польщею помітили білоруські вертольоти. Але Варшава це заперечує Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В небі над прикордонним селом Біловеж (Польща) сьогодні, 1 серпня, помітили білоруські військові вертольоти. Однак порушення повітряного простору зафіксовано не було.

Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Про що говорять місцеві жителі

Жителі села Біловеж побачили військові вертольоти Білорусі, фактично вони пролетіли над їхніми будинками. У процесі такого демонстративного польоту вдалося зафіксувати Мі-24 і Мі-8.

Фото: Вертольоти Білорусі (twitter.com/SluzbyiObywatel)

Влада Польщі заперечує факт вторгнення в повітряний простір країни

Польські військові стежать за тим, щоб жоден із вертольотів не перетнув кордон. Також зазначається, що білоруси попередили про свої польоти поблизу кордону з Польщею.

Зазначається, що під час одного з них гелікоптери побачили жителі Біловежі. Видання пише, що це був один вертоліт і один безпілотний літальний апарат.

Також RMF FM повідомляє, що польські радари не зафіксували перетин кордону. Солдати визнають, що машини за належної видимості було видно з Біловежі і могло скластися враження, що вони на польському боці.

Загроза від "вагнерівців" з Білорусі

Нагадаємо, після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку біля військової бази Осиповичі.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що бойовиків ПВК "Вагнера", які дислокуються у Білорусі, направили у бік Сувальського коридору. Він з'єднує Польщу з країнами Балтії та розділяє Білорусь та Калінінградську область РФ.

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