Польша может полностью закрыть границу с Беларусью: в МИД объяснили причину

"Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, полное закрытие границы", - рассказал замглавы МИД.

В то же время он отметил, что закрытие границы будет крайней мерой, которую Польша хотела бы избежать. В то же время если нападения и попытки дестабилизации будут продолжаться - у Варшавы не будет другого выхода.

По словам Яблонского, угроза со стороны Беларуси является реальной, поскольку "вагнеровцы" уже пытались проникнуть на территорию Польши.

"Мы ожидаем новых попыток атак на нашей границе, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства", - сказал Яблонский и добавил, что "они будут пытаться продемонстрировать, что могут делать все, что им заблагорассудится".

Польша, со своей стороны, как отметил Яблонский, разворачивает все больше войск вблизи белорусской границы.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его боевиков была передислоцирована в Беларусь. Наемников расположили в палаточном городке.

Украинские пограничники отмечают, что боевики в Беларуси пока не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Тем временем жители польского села Беловеж 1 августа заявили о перелете двух белорусских самолетов Ми-24 и Ми-8 над их домами. Сначала Варшава отрицала этот факт, однако позже подтвердила нарушение границы. Также Польша проинформировала об инциденте НАТО.