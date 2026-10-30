В МЗС підтвердили, що Польща може передати Україні ще два винищувачі МіГ-29

Україна веде перемовини з Польщею щодо надання двох винищувачів МіГ-29. Подробиці озвучать, коли передача літаків відбудеться.
Про це заявив на брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
Тихий зазначив, що робота у напрямку надання Україні польських МІГ-29 ведеться.
"Я можу підтвердити, що ми працюємо з польською стороною над отриманням двох МІГ-29. Між собою комунікують військові з цього приводу в першу чергу", - каже він.
Речник зауважив, що про деталі повідомлятиметься, вже коли передача літаків відбудеться.
"Ми також дякуємо Польщі за військову допомогу. Я можу підтвердити, що наразі проблем з постачанням немає", - каже речник.
Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, а також боєприпаси.
Крім того, нещодавно посол України у Польщі Василь Бондар пояснив, чому Варшава досі не передала Україні МіГи. Найбільшою проблемою є відсутність коштів на модернізацію цих літаків.
Також ми повідомляли, що Польща готова передати Україні МіГ-29 взамін на дрони та технології ноу-хау.