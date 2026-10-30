В МЗС підтвердили, що Польща може передати Україні ще два винищувачі МіГ-29

Польща надасть МІГ-29

Тихий зазначив, що робота у напрямку надання Україні польських МІГ-29 ведеться.



"Я можу підтвердити, що ми працюємо з польською стороною над отриманням двох МІГ-29. Між собою комунікують військові з цього приводу в першу чергу", - каже він.

Речник зауважив, що про деталі повідомлятиметься, вже коли передача літаків відбудеться.



"Ми також дякуємо Польщі за військову допомогу. Я можу підтвердити, що наразі проблем з постачанням немає", - каже речник.