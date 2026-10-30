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В МЗС підтвердили, що Польща може передати Україні ще два винищувачі МіГ-29

19:03 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Роман Кот aimg Олена Бджола
Фото: польські винищувачі МіГ-29 (Getty Images)

Україна веде перемовини з Польщею щодо надання двох винищувачів МіГ-29. Подробиці озвучать, коли передача літаків відбудеться.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

Польща надасть МІГ-29

Тихий зазначив, що робота у напрямку надання Україні польських МІГ-29 ведеться.

"Я можу підтвердити, що ми працюємо з польською стороною над отриманням двох МІГ-29. Між собою комунікують військові з цього приводу в першу чергу", - каже він.

Речник зауважив, що про деталі повідомлятиметься, вже коли передача літаків відбудеться.

"Ми також дякуємо Польщі за військову допомогу. Я можу підтвердити, що наразі проблем з постачанням немає", - каже речник.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, а також боєприпаси.

Крім того, нещодавно посол України у Польщі Василь Бондар пояснив, чому Варшава досі не передала Україні МіГи. Найбільшою проблемою є відсутність коштів на модернізацію цих літаків.

Також ми повідомляли, що Польща готова передати Україні МіГ-29 взамін на дрони та технології ноу-хау.

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УкраїнаПольщаМиг-29