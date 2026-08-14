ua en ru
Пт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Польща готова передати Україні МіГ-29 взамін на дрони та технології ноу-хау, - ЗМІ

00:27 14.08.2026 Пт
2 хв
При цьому у Варшаві поки зволікають з передачею Києву ракет для Patriot
aimg Юлія Маловічко
Польща готова передати Україні МіГ-29 взамін на дрони та технології ноу-хау, - ЗМІ Фото: Польща надасть старі МіГ-29 (facebook com UkrainianLandForces)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Польща та Україна фіналізують угоду щодо передачі Києву винищувачів МіГ-29. В обмін Варшава має отримати українські дрони, а також ноу-хау технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

За даними польського видання, переговори щодо передачі МіГ-29 в обмін на "дронові ноу-хау" та значну кількість безпілотників різних типів перебувають на фінальній стадії.

Очікується, що польські винищувачі доставлять в Україну найближчими тижнями. Водночас українські дрони мають надійти до Польщі.

У Міноборони Польщі зазначають, що переговори активізувалися після призначення Рустема Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки України.

При цьому у Польщі зберігають обережність щодо майбутньої угоди. Одне з джерел видання заявило, що з Києвом можна домовитися та підписати угоду, однак залишається питання її виконання.

Ракети для Patriot - під питанням

Окремо Польща наразі не підтверджує передачу Україні ракет для систем Patriot. Заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що таке рішення ухвалюється на найвищому рівні.

У свою чергу, Януш Сеймей, керівник політичного кабінету міністра оборони, заявив, що Україна ще не надсилала жодного офіційного запиту чи запиту до Польщі з цього питання.

За неофіційними даними польських джерел, навіть якщо Варшава погодиться на передачу боєприпасів, їхня кількість буде невеликою. Наразі польська армія має близько 200 ракет PAC-3 MSE, а передати Україні можуть максимум "кілька" таких одиниць.

Що передувало

Питання передачі МіГ-29 Україні раніше вже ставало предметом суперечок між Києвом і Варшавою. Польська сторона заявляла, що очікує натомість українські технології безпілотників, однак попередня домовленість не була реалізована.

У липні Польща знову заявила про готовність повернутися до питання передачі винищувачів, а Україна паралельно обговорювала отримання не лише літаків, а й обладнання для їхнього обслуговування та відповідної документації в обмін на українські безпілотні системи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Миг-29
Новини
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Аналітика
Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість