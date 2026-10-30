В МИД подтвердили, что Польша может передать Украине еще два истребителя МиГ-29

Польша предоставит МИГ-29

Тихий отметил, что работа в направлении предоставления Украине польских МиГ-29 ведется.



"Я могу подтвердить, что мы работаем с польской стороной над получением двух МиГ-29. Между собой коммуникируют военные по этому поводу в первую очередь", – говорит он.

Спикер отметил, что о деталях будет сообщаться, уже когда передача самолетов состоится.



"Мы также благодарим Польшу за военную помощь. Я могу подтвердить, что сейчас проблем с поставками нет", - говорит спикер.