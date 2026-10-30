В МИД подтвердили, что Польша может передать Украине еще два истребителя МиГ-29

Украина ведет переговоры с Польшей о предоставлении двух истребителей МиГ-29. Подробности озвучат, когда передача самолетов произойдет.
Об этом заявил на брифинге спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
Тихий отметил, что работа в направлении предоставления Украине польских МиГ-29 ведется.
"Я могу подтвердить, что мы работаем с польской стороной над получением двух МиГ-29. Между собой коммуникируют военные по этому поводу в первую очередь", – говорит он.
Спикер отметил, что о деталях будет сообщаться, уже когда передача самолетов состоится.
"Мы также благодарим Польшу за военную помощь. Я могу подтвердить, что сейчас проблем с поставками нет", - говорит спикер.
Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время Польша передаст Украинедва истребителя МиГ-29 советского производства , а также боеприпасы.
Кроме того, недавно посол Украины в Польше Василий Бондарь объяснил, почему Варшава до сих пор не передала Украине МиГи. Наибольшей проблемой является отсутствие средств на модернизацию этих самолетов.
Также мы сообщали, что Польша готова передать Украине МиГ-29 взамен дронов и технологий ноу-хау.