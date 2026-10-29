"Рішення ухвалене": Польща передасть Україні МіГ-29

У найближчому майбутньому Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, а також боєприпаси.

Про це заявив директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства національної оборони Польщі Даріуш Луковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Що важливо розуміти, літаки та боєприпаси стануть частиною нового польського пакету допомоги вартістю близко 50 млн євро.

Журналісти поцікавилися у Луковського, коли Україна врешті отримає винищувачі.

"У найближчому майбутньому. Рішення ухвалене, і ці два МіГ-29 будуть передані", - наголосив посадовець.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, один із літаків уже досяг кінця терміну експлуатації, а другий досі придатний до польотів.

Окрім того, вказано, що до пакета допомоги увійдуть:

155-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси,

20 боєприпасів калібру 102-мм для шестиствольних гармат на винищувачах F-16, а також ракет для переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун".

У польському Міноборони офіційно підтвердили, що Варшава дійсно готує новий пакет військової допомоги для України.

Як пояснили у відомстві, його обсяг залежатиме від потреб національної безпеки та можливостей польської армії, визначених начальником Генерального штабу.

Також у МО Польщі додали, що допомога передбачатиме, зокрема, передачу техніки, яку польські військові знімають з озброєння через завершення терміну її служби. Хоча цю техніку більше не використовуватимуть у Польщі, вона все ще може бути корисною для України.

Водночас у польському оборонному відомстві не розкрили, яке саме озброєння та обладнання увійде до нового пакета допомоги, пославшись на конфіденційність інформації.