Чому Польща досі не передала Україні МіГи: відповідь посла
Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі МіГ-29, але готова це зробити. Найбільшою проблемою є відсутність коштів на модернізацію цих літаків.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Бондар.
За його словами, найбільшою проблемою у всій цій темі є їх модернізація.
"Наразі ми не маємо коштів на модернізацію. Але польська сторона декларує готовність їх передати в обмін на відповідну допомогу з українського боку, тож це питання актуальне. Я маю надію, що найближчими тижнями ми будемо бачити певний поступ в цьому плані", - пояснив Бондар.
Водночас посол зазначив, що не хоче забігати наперед, бо ми вже декілька разів звучали анонси, а потім нічого не відбувалося.
Передача Україні МіГ-29
Нагадаємо, питання передачі Україні МіГ-29 раніше вже ставало предметом суперечок між Києвом і Варшавою. Польська сторона заявляла, що очікує натомість українські технології безпілотників, однак попередня домовленість не була реалізована.
У серпні повідомлялося, що Польща та Україна фіналізують угоду щодо передачі Києву винищувачів МіГ-29. В обмін Варшава має отримати українські дрони, а також ноу-хау технології.