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Чому Польща досі не передала Україні МіГи: відповідь посла

10:55 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Мілан Лєліч
Чому Польща досі не передала Україні МіГи: відповідь посла Фото: Бондар розповів, чому Польща досі не передала Україні МіГи (facebookю.com/UkrainianLandForces)
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Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі МіГ-29, але готова це зробити. Найбільшою проблемою є відсутність коштів на модернізацію цих літаків.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Бондар.

За його словами, найбільшою проблемою у всій цій темі є їх модернізація.

"Наразі ми не маємо коштів на модернізацію. Але польська сторона декларує готовність їх передати в обмін на відповідну допомогу з українського боку, тож це питання актуальне. Я маю надію, що найближчими тижнями ми будемо бачити певний поступ в цьому плані", - пояснив Бондар.

Водночас посол зазначив, що не хоче забігати наперед, бо ми вже декілька разів звучали анонси, а потім нічого не відбувалося.

Передача Україні МіГ-29

Нагадаємо, питання передачі Україні МіГ-29 раніше вже ставало предметом суперечок між Києвом і Варшавою. Польська сторона заявляла, що очікує натомість українські технології безпілотників, однак попередня домовленість не була реалізована.

У серпні повідомлялося, що Польща та Україна фіналізують угоду щодо передачі Києву винищувачів МіГ-29. В обмін Варшава має отримати українські дрони, а також ноу-хау технології.

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