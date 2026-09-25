Чому Польща досі не передала Україні МіГи: відповідь посла

Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі МіГ-29, але готова це зробити. Найбільшою проблемою є відсутність коштів на модернізацію цих літаків.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Бондар.

За його словами, найбільшою проблемою у всій цій темі є їх модернізація.

"Наразі ми не маємо коштів на модернізацію. Але польська сторона декларує готовність їх передати в обмін на відповідну допомогу з українського боку, тож це питання актуальне. Я маю надію, що найближчими тижнями ми будемо бачити певний поступ в цьому плані", - пояснив Бондар.

Водночас посол зазначив, що не хоче забігати наперед, бо ми вже декілька разів звучали анонси, а потім нічого не відбувалося.