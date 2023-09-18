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Польща може блокувати вступ України до ЄС: в чому причина

Фото: міністр сільського господарства Роберт Телус (MRiRW)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща може заблокувати вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться питання щодо заборони імпорту української агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, якого цитують польські ЗМІ.

Він зазначив, що позиція Польщі щодо заборони 

Міністр зауважив, що "

Заборона на імпорт українського зерна

У травні Євросоюз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони мав закінчитися 15 вересня.

При цьому на початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії.

Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

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