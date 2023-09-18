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Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: в чем причина

Фото: министр сельского хозяйства Роберт Телус (MRiRW)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не решится вопрос запрета импорта украинской агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, которого цитируют польские СМИ.

Он отметил, что позиция Польши относительно запрета

Министр отметил, что "

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Евросоюз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был завершиться 15 сентября.

При этом в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна. Однако Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

После этого Украина решила подать иск во Всемирную торговую организацию из-за отказа трех стран снять запрет на украинскую продукцию.

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