Польща може блокувати вступ України до ЄС: в чому причина

Польща може заблокувати вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться питання щодо заборони імпорту української агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, якого цитують польські ЗМІ .

Він зазначив, що позиція Польщі щодо заборони імпорту зерна з України є твердою. Телус також додав, що це нібито будує можливість вступу України до ЄС.

"Якщо ми сьогодні не побудуємо ці інструменти, то Польща точно не погодиться на вступ України (до ЄС - ред.)... К оли Польща приєдналася до Євросоюзу, ми повинні були виконати умови. І ці умови нам висували дуже жорстко. І ми повинні поставити Україні умови", - сказав він.

Міністр зауважив, що " на основі, яка є на даний момент, польське сільське господарство ніколи не виграє українське".

На запитання, чи може Польща не погодитися на членство України в Євросоюзі, міністр відповів: "Якщо ми не розбудуємо ці інструменти".

"І ми це говоримо в Євросоюзі, що, перш за все, потрібно створити умови для вступу України", - додав Телус.

Заборона на імпорт українського зерна

У травні Євросоюз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони мав закінчитися 15 вересня.

При цьому на початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії.

Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

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