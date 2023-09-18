Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: в чем причина
Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не решится вопрос запрета импорта украинской агропродукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, которого цитируют польские СМИ.
Он отметил, что позиция Польши относительно запрета импорта зерна из Украины твердая. Телус также добавил, что это якобы строит возможность вступления Украины в ЕС.
"Если мы сегодня не построим эти инструменты, то Польша точно не согласится на вступление Украины (в ЕС - ред.)... Когда Польша присоединилась к Евросоюзу, мы должны были выполнить условия. И эти условия нам выдвигали очень жестко. И мы должны поставить Украине условия", - сказал он.
Министр отметил, что "на основе, которая есть сейчас, польское сельское хозяйство никогда не выиграет украинское".
На вопрос, может ли Польша не согласиться с членством Украины в Евросоюзе, министр ответил: "Если мы не построим эти инструменты".
"И мы это говорим в Евросоюзе, что прежде всего нужно создать условия для вступления Украины", - добавил Телус.
Запрет на импорт украинского зерна
В мае Евросоюз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был завершиться 15 сентября.
При этом в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.
15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна. Однако Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.
После этого Украина решила подать иск во Всемирную торговую организацию из-за отказа трех стран снять запрет на украинскую продукцию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.