Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: в чем причина

Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не решится вопрос запрета импорта украинской агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, которого цитируют польские СМИ .

Он отметил, что позиция Польши относительно запрета импорта зерна из Украины твердая. Телус также добавил, что это якобы строит возможность вступления Украины в ЕС.

"Если мы сегодня не построим эти инструменты, то Польша точно не согласится на вступление Украины (в ЕС - ред.)... Когда Польша присоединилась к Евросоюзу, мы должны были выполнить условия. И эти условия нам выдвигали очень жестко. И мы должны поставить Украине условия", - сказал он.

Министр отметил, что " на основе, которая есть сейчас, польское сельское хозяйство никогда не выиграет украинское".

На вопрос, может ли Польша не согласиться с членством Украины в Евросоюзе, министр ответил: "Если мы не построим эти инструменты".

"И мы это говорим в Евросоюзе, что прежде всего нужно создать условия для вступления Украины", - добавил Телус.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Евросоюз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был завершиться 15 сентября.

При этом в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна. Однако Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

После этого Украина решила подать иск во Всемирную торговую организацию из-за отказа трех стран снять запрет на украинскую продукцию.

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