Польща місяцями блокує українські пошукові роботи жертв Волинської трагедії, - посол

Україна систематично видає дозволи на проведення ексгумаційних та пошукових робіт у місцях пам'яті, однак сама місяцями чекає на аналогічні рішення від варшавської сторони.
Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю RMF 24.
Дипломат наголосив, що Київ не чинить перешкод для польської сторони та діє через робочу групу. Натомість українська сторона стикається з бюрократичними перепонами.
"Я б закликав польську сторону видати хоча б один дозвіл на пошукові роботи в Польщі", - підкреслив Боднар.
За його словами, Україна вже кілька місяців намагається отримати погодження бодай для однієї локації, однак щоразу одержує відмови чи обмеження з боку офіційної Варшави.
Перед цим в Українському інституті національної пам'яті сповістили про завершення ексгумації останків жертв Другої світової війни на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області.
Міжвідомча співпраця триває на тлі складної спільної історії:
Нагадаємо, питання історичної пам'яті та Волинської трагедії залишається одним із найскладніших у відносинах Варшави та Києва.
Зокрема, Сейм Польщі ухвалив нову постанову до роковин подій на Волині, після чого Україна закликала Польщу до рівноправного діалогу.
Водночас польська сторона продовжує висувати вимоги щодо переосмислення історії, заявляючи, що Польща вимагає від України визнання Волинської трагедії геноцидом для подальшої євроінтеграції.
Попри політичні розбіжності, сторони продовжують практичну співпрацю на місцях пам'ятних подій. Нещодавно Україна та Польща завершили ексгумацію жертв у двох колишніх селах на Волині.