Польша месяцами блокирует украинские поисковые работы жертв Волынской трагедии, - посол

Несколько месяцев попыток и отказа

Дипломат подчеркнул, что Киев не препятствует польской стороне и действует через рабочую группу. В то же время украинская сторона сталкивается с бюрократическими препятствиями.

"Я бы призвал польскую сторону выдать хотя бы одно разрешение на поисковые работы в Польше", - подчеркнул Боднар.

По его словам, Украина уже несколько месяцев пытается получить согласование хотя бы для одной локации, однако каждый раз получает отказ или ограничение со стороны официальной Варшавы.

Восстановление поисков и контекст событий

Перед этим в Украинском институте национальной памяти известили о завершении эксгумации останков жертв Второй мировой войны на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая в Волынской области.

Межведомственное сотрудничество продолжается на фоне сложной совместной истории: