Знайдено скелет д'Артаньяна? Вчені розкрили деталі сенсаційних розкопок у Нідерландах
У нідерландському місті Маастрихт знайшли скелет, який, ймовірно, може належати французькому мушкетеру Шарлю Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньяну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Ця історична постать стала прототипом всесвітньо відомого літературного героя Александра Дюма, але остаточну відповідь дасть ДНК-аналіз, результати якого надійдуть вже найближчим часом.
Протягом століть місце поховання д'Артаньяна залишалося невідомим. Це робить знахідку, яку виявили у церкві Святих Петра і Павла потенційно однією з найважливіших у Нідерландах.
Д'Артаньян загинув 25 червня 1673 року під час облоги Маастрихта, коли французька армія Людовика XIV намагалася захопити місто.
Останки знайшли під час реставрації
Відкриття стало можливим завдяки просіданню підлоги у приміщенні церкви в лютому. Під час реставраційних робіт під нею і знайшли останки.
"Біля його тіла лежала французька монета. Щобільше, розташування могили вказує на те, що вона стосується важливої особи: скелет лежав на місці, де раніше стояв вівтар, а під вівтарем у той час ховали лише королівських чи інших важливих осіб", - розповів диякон Йос Вальке, який був присутній на розкопках.
Крім того, біля ребер було знайдено залишки мушкетного ядра, що відповідає опису поранення д'Артаньяна в історичних джерелах.
Скелет вилучили з церкви, він перебуває в археологічному інституті в Девентері. Наразі лабораторія в Мюнхені порівнює ДНК знайдених останків та нащадка історичної французької постаті.
