Польша масштабирует охрану КПП с Украиной черед удары РФ
Польша ужесточает охрану пунктов пропуска на границе с Украиной. Этим будет заниматься, в частности, специальное инженерное подразделение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Х министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша и Оперативного командования ВС Польши в Х.
Польша будет усиленно охранять КПП
Охрану постов и инфраструктуры у границы Польши с Украиной усилят 18 понтонно-мостовым полком.
"Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. Согласно решению нашего правительства, усиливается, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой", - говорит Косиняк-Камыш.
Фото: Польша усиливает охрану КПП на границе с Украиной (x.com/DGeneralneRSZ)
В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что наблюдательные посты построят вблизи границы Польши с Украиной в:
- Дорогусске,
- Медике,
- Корчевой.
Ранее РБК-Украина писало, что российские обстрелы запада Украины - попытка блокировать поставки военной помощи. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.
Также сообщалось, что 13 сентября российский реактивный дрон атаковал локомотив гражданского поезда на железнодорожной станции Ягодин в Волынской области. Станция находится вблизи границы с Польшей.
Кроме того, Польша остро отреагировала на инцидент, а премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное собрание и заявил об усиленной угрозе России для его страны.