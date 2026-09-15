Польша масштабирует охрану КПП с Украиной черед удары РФ

Фото: Польский КПП на границе с Украиной (x.com/KosiniakKamysz)

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Польша ужесточает охрану пунктов пропуска на границе с Украиной. Этим будет заниматься, в частности, специальное инженерное подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Х министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша и Оперативного командования ВС Польши в Х.

Польша будет усиленно охранять КПП Охрану постов и инфраструктуры у границы Польши с Украиной усилят 18 понтонно-мостовым полком. "Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. Согласно решению нашего правительства, усиливается, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой", - говорит Косиняк-Камыш. Фото: Польша усиливает охрану КПП на границе с Украиной (x.com/DGeneralneRSZ) В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что наблюдательные посты построят вблизи границы Польши с Украиной в: Дорогусске,

Медике,

Корчевой. Ранее РБК-Украина писало, что российские обстрелы запада Украины - попытка блокировать поставки военной помощи. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Также сообщалось, что 13 сентября российский реактивный дрон атаковал локомотив гражданского поезда на железнодорожной станции Ягодин в Волынской области. Станция находится вблизи границы с Польшей.