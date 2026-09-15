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Польша масштабирует охрану КПП с Украиной черед удары РФ

17:03 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Польша масштабирует охрану КПП с Украиной черед удары РФ Фото: Польский КПП на границе с Украиной (x.com/KosiniakKamysz)
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Польша ужесточает охрану пунктов пропуска на границе с Украиной. Этим будет заниматься, в частности, специальное инженерное подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Х министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камиша и Оперативного командования ВС Польши в Х.

Польша будет усиленно охранять КПП

Охрану постов и инфраструктуры у границы Польши с Украиной усилят 18 понтонно-мостовым полком.

"Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. Согласно решению нашего правительства, усиливается, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой", - говорит Косиняк-Камыш.

Фото: Польша усиливает охрану КПП на границе с Украиной (x.com/DGeneralneRSZ)

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что наблюдательные посты построят вблизи границы Польши с Украиной в:

  • Дорогусске,
  • Медике,
  • Корчевой.

Ранее РБК-Украина писало, что российские обстрелы запада Украины - попытка блокировать поставки военной помощи. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Также сообщалось, что 13 сентября российский реактивный дрон атаковал локомотив гражданского поезда на железнодорожной станции Ягодин в Волынской области. Станция находится вблизи границы с Польшей.

Кроме того, Польша остро отреагировала на инцидент, а премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное собрание и заявил об усиленной угрозе России для его страны.

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