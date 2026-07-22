Польща купує партію дронів-перехоплювачів: розкрито умови конкурсу

Зазначається, що метою конкурсу є вибір рішень, здатних боротися переважно з безпілотними літальними апаратами, що використовуються противником для розвідки та спостереження, а також з іншими засобами повітряного нападу.

Згідно з опублікованими специфікаціями, бажана платформа працюватиме в автономному режимі "вистрілив і забув" та вражатиме цілі кінетично, бажано за допомогою бойової частини. Система повинна бути здатною працювати як вдень, так і вночі, а також автоматично перервати місію та приземлитися, якщо ціль втрачено.

У Міноборони Польщі очікують, що дрон буде досягати швидкості не менше 150 км/год, матиме дальність польоту не менше 1,5 км, виявлятиме цілі з відстані не менше 200 метрів та важитиме не більше 2 кг. Також вимагається експлуатація за вітру до 12 м/с й оперативна готовність протягом 12 секунд.

Ще однією вимогою є те, щоб платформи були виготовлені в країнах Євросоюзу або НАТО. Перевага також надаватиметься програмному забезпеченню з польськомовним інтерфейсом та відповідності виробничого процесу стандартам ISO 9001 або AQAP.