Польша покупает партию дронов-перехватчиков: раскрыты условия конкурса

Минобороны Польши объявило конкурс на испытания и закупку дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с другими БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24 .
Отмечается, что целью конкурса является выбор решений, способных бороться преимущественно с беспилотными летательными аппаратами, которые используют противник для разведки и наблюдения, а также с другими средствами воздушного нападения.
Согласно опубликованным спецификациям, желаемая платформа будет работать в автономном режиме "выстрел и забыл" и будет поражать цели кинетически, желательно с помощью боевой части. Система должна быть способна работать как днем, так и ночью, а также автоматически прервать миссию и приземлиться, если цель утрачена.
В Минобороны Польши ожидают, что дрон будет достигать скорости не менее 150 км/ч, будет иметь дальность полета не менее 1,5 км, обнаруживать цели с расстояния не менее 200 метров и весить не более 2 кг. Также требуется эксплуатация по ветру до 12 м/с и оперативная готовность в течение 12 секунд.
Еще одним требованием является то, чтобы платформы были изготовлены в странах Евросоюза или НАТО. Преимущество также будет предоставляться программному обеспечению с польскоязычным интерфейсом и соответствия производственного процесса стандартам ISO 9001 или AQAP.
Ранее сообщалось, что Польша продолжает активно модернизировать войска. К примеру, в рамках программы "Восточный щит"Польша ускоряет военную подготовку населения . На добровольные учения записались более 20 тысяч человек, что стало рекордным показателем.
При этом за последние полгода в Польшепостроили всего один километр полноценной защитной линии в рамках "Восточного щита". Сама линия обороны должна растянуться на 700 км.