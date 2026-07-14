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Поляки будують "Східний щит" зі швидкістю равлика: в чому причина

04:12 14.07.2026 Вт
2 хв
Скільки захисних споруд зведено за пів року?
aimg Пилип Бойко
Поляки будують "Східний щит" зі швидкістю равлика: в чому причина Фото: демонстрація польського "Східного щита" (Міністерство оборони Польщі)
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Польська програма "Східний щит" охопила 61 км кордону з Росією та Білоруссю. Але швидкість її виконання залишається вкрай низькою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24 та Business Insider.

Виявляється, що за останні шість місяців будівельники проклали лише один кілометр нових укріплень. Хоча звітували про 61 км оборонних ліній, проте справжніх лінійних укріплень у цьому списку небагато. Їхня довжина становить лише 10 км.

Більша частина готової ділянки - це не стіни чи доти. Мова про підготовку матеріалів.

Із загальних 60 км, про які заявляли раніше:

  • 10 км - це капітальні лінійні укріплення за два роки;
  • 50 км - це запаси будматеріалів на складах для швидкого розгортання.

Військові розраховують на ці резерви у разі раптової кризи. На складах зберігають бетонні їжаки та бухти колючого дроту, що дозволить оперативно перекрити кордон.

Що буде з фінансуванням програми укріплень

Зупиняти проєкт ніхто не збирається, адже у 2026 році польське Міністерство національної оборони планує витратити на «Східний щит» близько 150 млн євро. Гроші підуть на розширення лінійної частини та нові логістичні хаби.

Влада Польщі хоче охопити ще 207 км державного кордону. План на цей рік виглядає так:

  • будівництво 20 км нових лінійних фортифікацій;
  • облаштування складів для захисту ще 180 км рубежів;
  • розвиток інженерної інфраструктури та телекомунікацій;
  • встановлення сучасних розвідувальних сенсорів.

Загалом "Східний щит" має захистити майже 700 км прикордонної смуги. Близько 500 км планують зміцнити фортифікаціями різних типів. Решту території захищатимуть природні перешкоди - річки, болота та ліси.

Першу ділянку довжиною 2,3 км військові здали ще у лютому 2025 року. Її розташували на стратегічних переходах, а точне місце тримають у секреті.

Контекст новини

Раніше повідомлялось, що в рамках програми "Східний щит" Польща прискорює воєнну підготовку населення. На добровільні навчання записалися понад 20 тисяч жителів країни, що стало рекордним показником.

Також стало відомо, що Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через військову загрозу з боку Росії.

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