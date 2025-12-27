Польща за кілька років планує побудувати нову лінію укріплень від дронів

"Ми розраховуємо отримати перші можливості системи приблизно через шість місяців, можливо, навіть раніше. А на створення всієї системи знадобиться 24 місяці", - сказав він.

Томчик розповів, що нові системи протиповітряної оборони будуть інтегровані в старішу лінію захисту, створену 10 років тому.

За його словами, лінія укріплень міститиме різні рівні оборони, включно з кулеметами, гарматами, ракетами і системами придушення безпілотників.

"Деякі з них призначені для використання тільки в екстремальних умовах або в умовах війни. Наприклад, ці багатоствольні кулемети важко використовувати в мирний час, тому що все, що піднімається вгору, має опуститися вниз", - додав він.

Як пише The Guardian, вартість проєкту перевищить 2 млрд євро, а більшість грошей надходитимуть з європейських фондів у рамках програми SAFE. Крім того, частково фінансування буде забезпечено за рахунок держбюджету Польщі.

Крім системи протидії дронам, Польща посилює свої укріплення вздовж своїх сухопутних кордонів із Білоруссю і російським Калінінградом, щоб запобігти майбутньому вторгненню РФ.

За словами заступника глави Міноборони, у кожному прикордонному муніципалітеті буде побудовано спеціальні логістичні центри, де зберігатиметься обладнання для блокади кордону, яке можна буде швидко розгорнути.