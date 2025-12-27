Польща за кілька років планує побудувати нову лінію укріплень від дронів

Польща встановлює на сході своєї країни нові укріплення проти дронів. Роботи мають намір завершити приблизно за два роки.
Про це заявив заступник глави Міноборони Польщі Цезарі Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми розраховуємо отримати перші можливості системи приблизно через шість місяців, можливо, навіть раніше. А на створення всієї системи знадобиться 24 місяці", - сказав він.
Томчик розповів, що нові системи протиповітряної оборони будуть інтегровані в старішу лінію захисту, створену 10 років тому.
За його словами, лінія укріплень міститиме різні рівні оборони, включно з кулеметами, гарматами, ракетами і системами придушення безпілотників.
"Деякі з них призначені для використання тільки в екстремальних умовах або в умовах війни. Наприклад, ці багатоствольні кулемети важко використовувати в мирний час, тому що все, що піднімається вгору, має опуститися вниз", - додав він.
Як пише The Guardian, вартість проєкту перевищить 2 млрд євро, а більшість грошей надходитимуть з європейських фондів у рамках програми SAFE. Крім того, частково фінансування буде забезпечено за рахунок держбюджету Польщі.
Крім системи протидії дронам, Польща посилює свої укріплення вздовж своїх сухопутних кордонів із Білоруссю і російським Калінінградом, щоб запобігти майбутньому вторгненню РФ.
За словами заступника глави Міноборони, у кожному прикордонному муніципалітеті буде побудовано спеціальні логістичні центри, де зберігатиметься обладнання для блокади кордону, яке можна буде швидко розгорнути.
Нагадаємо, що у вересні 2025 року понад десяток російських дронів вторглися в повітряний простір Польщі, що призвело до закриття аеропортів, пошкодження будівель і підняття в небо винищувачів.
Пізніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ці атаки, які були без бойової частини, були спробою Росії "перевірити нас, не розпочинаючи війну".
Згодом, як відомо, невідомі дрони були зафіксовані в багатьох різних країнах Європи.
Ці інциденти призвели Польщу до того, що країна захотіла створити власну стіну дронів.
До слова, днями стало відомо, що польські вчені створили електромагнітну систему, яка здатна миттєво виводити з ладу ворожі дрони.