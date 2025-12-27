Польша за пару лет планирует построить новую линию укреплений от дронов

"Мы рассчитываем получить первые возможности сис емв примерно через шесть месяцев, возможно, даже раньше. А на создание всей системы потребуется 24 месяца", - сказал він.

Томчик рассказал, что новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую линию защиты, созданную 10 лет назад.

По его словам, линия укреплений будет включать в себя различные уровни обороны, включая пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников.

"Некоторые из них предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны. Например, эти многоствольные пулеметы трудно использовать в мирное время, потому что все, что поднимается вверх, должно опуститься вниз", - добавил он.

Как пишет The Guardian, стоимость проекта превысить 2 млрд евро, а большинство денег будут поступать с европейских фондов в рамках программы SAFE. Кроме того, частично финансирование будет обеспечено за счет госбюджета Польши.

Помимо системы противодействия дронам, Польша усиливает свои укрепления вдоль своих сухопутных границ с Беларусью и российским Калининградом, чтобы предотвратить будущее вторжение РФ.

По словам замглавы Минобороны, в каждом приграничном муниципалитете будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокады границы, которое можно будет быстро развернуть.