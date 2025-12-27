Польша за пару лет планирует построить новую линию укреплений от дронов

Польша устанавливает на востоке своей страны новые укрепления против дронов. Работы намерены завершить примерно за два года.
Об этом заявил заместитель главы Минобороны Польши Цезари Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы рассчитываем получить первые возможности сис емв примерно через шесть месяцев, возможно, даже раньше. А на создание всей системы потребуется 24 месяца", - сказал він.
Томчик рассказал, что новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую линию защиты, созданную 10 лет назад.
По его словам, линия укреплений будет включать в себя различные уровни обороны, включая пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников.
"Некоторые из них предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны. Например, эти многоствольные пулеметы трудно использовать в мирное время, потому что все, что поднимается вверх, должно опуститься вниз", - добавил он.
Как пишет The Guardian, стоимость проекта превысить 2 млрд евро, а большинство денег будут поступать с европейских фондов в рамках программы SAFE. Кроме того, частично финансирование будет обеспечено за счет госбюджета Польши.
Помимо системы противодействия дронам, Польша усиливает свои укрепления вдоль своих сухопутных границ с Беларусью и российским Калининградом, чтобы предотвратить будущее вторжение РФ.
По словам замглавы Минобороны, в каждом приграничном муниципалитете будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокады границы, которое можно будет быстро развернуть.
Напомним, что в сентябре 2025 года более десятка российских дронов вторглись воздушное пространство Польши, что привело к закрытию аэропортов, повреждению зданий и поднятию в небо истребителей.
Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что эти атаки, которые были без боевой части, были попыткой России "проверить нас, не начиная войну".
После, как известно, неизвестные дроны были зафиксированы во многих разных странах Европы.
Эти инциденты привели Польшу к тому, что страна захотела создать собственную стену дронов.
К слову, на днях стало известно, что польские ученные создали электромагнитную систему, которая способно мгновенно выводить из строя вражеские дроны.