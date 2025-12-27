Польща розробила "електромагнітний щит" проти дронів: як він працює
Польські вчені створили електромагнітну систему, яка здатна миттєво виводити з ладу ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський телеканал TVP World.
Система під назвою Stratus була розроблена командою Гданського технічного університету.
Вона використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів дронів.
На відміну від традиційних засобів протидії безпілотникам, таких як вогнепальна зброя або вибухові перехоплювачі, Stratus задіює короткі високоінтенсивні імпульси, здатні майже миттєво нейтралізувати дрон без фізичного вибуху.
Дослідники порівнюють розробку із "невидимим захисним щитом". Повідомляється, що технологія успішно пройшла випробування в лабораторних та польових умовах, але поки що не використовується на практиці.
Розробники впевнені: ця проривна технологія може радикально змінити захист критично важливої інфраструктури та чутливих об'єктів.
Інциденти з дронами та літаками в Європі
Раніше повідомлялось, що в Німеччині створюють підрозділ для боротьби з безпілотниками. Він увійде до складу національного підрозділу спецоперацій федеральної поліції Німеччини. Його призначенням буде виявлення та нейтралізації дронів.
Підрозділ налічуватиме до 130 офіцерів. Їх розгорнуть по всій території країни та швидко направлятимуть до районів, де відбуватимуться інциденти з дронами.
Зазначимо, впродовж останніх трьох місяців відразу у кількох країнах ЄС зафіксовано активність безпілотників біля аеропортів. Зокрема, у Брюсселі та Льєжі їхня поява спричинила серйозні збої в авіасполученні.
Також повідомлялось, що 25 грудня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відзначив роботу військових після того, як польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.
За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, візуально ідентифікували його та супроводжували до виходу з міжнародного повітряного простору. Жодної загрози для території Польщі не виникло.