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Польща із союзниками підняли бойові літаки через російські ракетні удари по Україні

Неділя 26 травня 2024 04:37
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Польща із союзниками підняли бойові літаки через російські ракетні удари по Україні Фото: ЗС Польщі підняли авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Польща та країни-союзники підняли у повітря військову авіацію у ніч проти 26 травня через нинішню масовану російську ракетну атаку по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - йдеться в оголошенні.

В командуванні ЗС Польщі зазначили, що цієї ночі спостерігається "інтенсивна діяльність" дальньої авіації РФ у зв'язку із завданням ракетних ударів "по об’єктах, розташованих у тому числі на західній території України".

Також польські військові нагадали, що перед тим крайня активність російської авіації через масовані атаки по Україні була зафіксована в ніч з 7 на 8 травня.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - йдеться в оголошенні..

Нічні повітряні удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні у ніч проти 26 травня оголошена повітряна тривога по всій території країни.

Напередодні ввечері в командуванні Повітряних сил попереджали про фіксацію ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над різними областями. А пізніше були зафіксовані запуски крилатих ракет противника, здійснених зі стратегічної авіації (близько п'яти бортів Ту-22М3), по території України.

Крім того, у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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