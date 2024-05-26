Польша с союзниками подняли боевые самолеты из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и страны-союзники подняли в воздух военную авиацию в ночь на 26 мая из-за нынешней массированной российской ракетной атаки по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

"Обращаем внимание, что польские и союзнические самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в объявлении.

В командовании ВС Польши отметили, что в эту ночь наблюдается "интенсивная деятельность" дальней авиации РФ в связи с нанесением ракетных ударов "по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины".

Также польские военные напомнили, что прежде крайняя активность российской авиации из-за массированных атак по Украине была зафиксирована в ночь с 7 на 8 мая.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", - говорится в объявлении.

Ночные воздушные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что в Украине в ночь на 26 мая объявлена воздушная тревога по всей территории страны.

Накануне вечером в командовании Воздушных сил предупреждали о фиксации ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над разными областями. А позже были зафиксированы запуски крылатых ракет противника, осуществленных по стратегической авиации (около пяти бортов Ту-22М3), по территории Украины.

Кроме того, в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.