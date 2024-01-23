Польща і Литва проведуть навчання у вразливій для нападу Росії зоні

Домовленість була досягнута під час зустрічі президентів Литви Гітанаса Науседи та Польщі Анджея Дуди.

"Я дуже радий, що президент Польщі справді щиро відреагував на бажання провести спільні навчання у цьому регіоні. Ми вже говоримо про дуже конкретну дату, ймовірно, це може відбутися в квітні", - сказав Науседа.

У відповідь Дуда зазначив, що Польща дуже серйозно ставиться до оборони Сувальського перешийка і що для цього уже вжито необхідних заходів.

"Ми відновлюємо обороноздатність Польщі у східній частині країни. Там створюються нові підрозділи, відновлюємо боєздатність підрозділів, які були присутні в Бартошицях, Граєво та інших місцях. Ми посилюємо польську військову присутність і посилюємо кордон", - сказав польський лідер.

Сувальський коридор – ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, що на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю. У разі гіпотетичної війни, російські військові можуть швидко окупувати Сувальський коридор і таким чином відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Востаннє Литва і Польща проводили спільні навчання на початку липня 2023 року в Клайпеді, коли спецпризначенці з обох країн тренувалися відновлювати захоплені об'єкти критичної інфраструктури.

Допомога Литви та Польщі Україні

В понеділок, 22 січня, в ефірі Fox News Анджей Дуда заявив, що продовження допомоги від США - це єдина надія на перемогу України в боротьбі з Росією та спосіб уникнути спалаху в Європі великої війни.

Днем раніше Дуда висловив сподівання на зустріч країн "Люблінського трикутника" найближчим часом.

А Гітанас Науседа заявив, що Європа має відігравати більш активну роль у наданні військової допомоги Україні.

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