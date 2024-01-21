Дуда сподівається на зустріч "Люблінського трикутника" найближчим майбутнім

Східна Європа повинна боротися за свободу проти російських загарбників. Ось чому так важливо підтримати Україну у війні з Росією.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час прес-концеренції з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WPolityce.

"У якомусь сенсі, на жаль, це наша традиція - боротися за свободу проти російських загарбників. Тому сьогодні для нас обох і для нашої частини Європи так важливо підтримати Україну", підкреслив він.

Дуда додав, що кілька днів тому вони вже обговорювали питання допомоги Україні на Давоському економічному форумі, де підтримка Києва була одним із найважливіших пунктів порядку денного.

"Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо зустрітися у формулі "Люблінський трикутник" із нашим другом президентом Володимиром Зеленським та обговорити, як підтримати Україну, зокрема, перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні", - сказав президент Польщі.

Відвідування Зеленським Давосу

Президент України Володимир Зеленський відвідав Давос (Швейцарія) для участі у Всесвітньому економічному форумі. Зокрема, глава держави виступив із промовою у ході заходу.

З головними заявами Зеленського під час виступу можете ознайомитисьу матеріалі РБК-Україна.

Також український президент 17 січня за підсумками Всесвітнього економічного форуму в Давосі зробив низку заяв, зокрема висловився про затримку допомоги для країни з боку партнерів і союзників, відреагував на постачання ракет КНДР до Росії і висловився про можливе президентство Дональда Трампа в США.

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