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Європа має відігравати більш активну роль у наданні озброєння Україні, - Науседа

Неділя 21 січня 2024 15:47
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Європа має відігравати більш активну роль у наданні озброєння Україні, - Науседа Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В умовах, коли Україна досі не отримала обіцяної військової допомоги, Європейський союз повинен зіграти активнішу роль у наданні допомоги Києву, в той час як у зарубіжних союзників не вистачає бажання.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Etaplius.

За його словами, необхідно терміново нарощувати військовий потенціал Литви та ЄС, як у плані закупівель, так і в інших формах співпраці.

"Європа повинна взяти на себе більш значну роль, коли в інших союзників немає ні політичної волі, ні можливості надати необхідне військове обладнання. А в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які насамперед пов'язані зі зміцненням її оборонної промисловості", - заявив Науседа.

Він також додав, що Європа не повинна втрачати часу на зміцнення спроможностей як у Литві, так і в усьому ЄС.

"Я не сумніваюся, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво - це те, що ми можемо зробити ще більше", - заявив він.

Науседа також зазначив, що, хоча допомога Україні надається швидше, ніж раніше, на досягнення домовленостей йдуть місяці.

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн євро. Частину грошей буде витрачено на сферу освіти.

Місяць тому Литва передала комплекти обладнання для радіолокації для потреб Військово-морських сил України.

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Литва Війна Росії проти України Гітанас Науседа
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