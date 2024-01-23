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Польша и Литва проведут учения в уязвимой для нападения России зоне

Фото: Польша и Литва проведут совместные учения в Сувалкском коридоре (Wikipedia)
Автор: Валерий Савицкий

Литва и Польша запланировали проведение совместных военных учений в Сувалкском коридоре. Расположение этой зоны очень уязвимо в случае теоретической агрессии России на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Договоренность была достигнута во время встречи президентов Литвы Гитанаса Науседы и Польши Анджея Дуды.

"Я очень рад, что президент Польши действительно искренне отреагировал на желание провести совместные учения в этом регионе. Мы уже говорим об очень конкретной дате, вероятно, это может произойти в апреле", - сказал Науседа.

В ответ Дуда отметил, что Польша очень серьезно относится к обороне Сувалкского перешейка и что для этого уже приняты необходимые меры.

"Мы восстанавливаем обороноспособность Польши в восточной части страны. Там создаются новые подразделения, восстанавливаем боеспособность подразделений, которые присутствовали в Бартошицах, Граево и других местах. Мы усиливаем польское военное присутствие и усиливаем границу", - сказал польский лидер.

Сувалкский коридор - участок границы Литвы и Польши шириной 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке - с Беларусью. В случае гипотетической войны, российские военные могут быстро оккупировать Сувалкский коридор и таким образом отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

Последний раз Литва и Польша проводили совместные учения в начале июля 2023 года в Клайпеде, когда спецназовцы из обеих стран тренировались восстанавливать захваченные объекты критической инфраструктуры.

Помощь Литвы и Польши Украине

В понедельник, 22 января, в эфире Fox News Анджей Дуда заявил, что продолжение помощи от США - это единственная надежда на победу Украины в борьбе с Россией и способ избежать вспышки в Европе большой войны.

Днем ранее Дуда выразил надежду на встречу стран "Люблинского треугольника" в ближайшее время.

А Гитанас Науседа заявил, что Европа должна играть более активную роль в оказании военной помощи Украине.

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