Польща і Литва наполягають на нових санкціях проти Білорусі та РФ, - ЗМІ

Йдеться про синхронізацію економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями щодо РФ.

За даними польських журналістів, проект санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка готовий до реалізації з кінця січня.

Варшава та Вільнюс хочуть розширити "чорний список", включивши до нього осіб, відповідальних за переслідування та засудження в Білорусі журналіста та політичного в'язня Анджея Почобута. При цьому, зазначається у публікації, є галузеві обмеження.

За словами одного з дипломатів, для ефективної боротьби з обходом санкцій потрібно "синхронізувати обмеження проти Росії та Білорусі".

Інший дипломат вказав на необхідність оновлення січневого проекту білоруських санкцій, оскільки з того часу Європейський союз наклав на РФ ще два пакети обмежень.

Нагадаємо, що в січні Єврокомісія запропонувала запровадити обмеження на білоруський експорт, у тому числі щодо меблів, вугілля, нафти, золота та сталі. Крім того, у пакеті є додаткові обмеження в авіаційному секторі.

Польща закликає розширити та посилити ці санкції.

Також у Варшаві говорять про нову загрозу, пов'язану з російськими найманцями з ПВК "Вагнера" у Білорусі. Польська сторона попереджає про ризик диверсійно-гібридної діяльності з використанням мігрантів для тиску на східний кордон Євросоюзу.

Санкції проти РФ та Білорусі

11-й пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності 23 червня. За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу.

На початку липня президент Володимир Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти РФ. У тому числі проти "Росатому".

Нагадаємо також, що перед цим глава Української держави заявив про те, що було проаналізовано, як РФ вдається обходити санкції. Зеленський повідомив, що наступним кроком буде перекриття всіх напрямків, якими Москва може це зробити.

Також повідомлялося, що за словами міністра економіки Литви Аусріне Армонайте, країна планує заборонити постачання та транзит низки товарів подвійного призначення, які можуть потрапити до РФ через Білорусь.