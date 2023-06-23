Припинення обходу та нові заходи: що увійшло до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Європейська Рада сьогодні схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підірвавши військову машину Путіна та його доходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Євроради .

"Наші санкції вже завдають важкої шкоди російській економіці та здатності Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію та путінську військову машину. Борючись з обходом санкцій, ми посилимо тиск на Росію, ще більше позбавивши її ресурсів, у яких вона так відчайдушно потребує, щоб дозволити їй вести незаконну війну проти України", - заявив Жозеп Боррель, верховний представник із закордонних справ та політики безпеки

Узгоджений пакет включає такі заходи:

Інструменти припинення обходу санкцій

Для вирішення проблеми обходу санкцій Європейський Союз (ЄС) ухвалив рішення щодо подальшого зміцнення співпраці з третіми країнами та надання технічної допомоги. Лише у випадку, коли така співпраця не досягає очікуваних результатів, ЄС вживатиме швидких, пропорційних та цілеспрямованих дій для припинення обходу санкцій проти Росії та які включають вживання індивідуальних заходів, що стосуються участі операторів третіх країн у сприянні обходу.

Після застосування таких індивідуальних заходів ЄС відновить конструктивний діалог із відповідною третьою країною. Якщо обхід санкцій зберігає суттєвий і системний характер, ЄС матиме можливість вжити виняткових та крайніх заходів. При цьому Рада ЄС може одноголосно ухвалити рішення про обмеження продажу, постачання, передачі чи експорту товарів та технологій, експорт яких до Росії вже заборонено.

Заборона на транзит

Для подальшої мінімізації ризику обходу санкцій ЄС сьогоднішнім рішенням забороняє транзит через територію Росії більшої кількості товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному потенціалу Росії, зокрема в авіаційній або космічній промисловості, а також реактивного палива, що експортуються з ЄС до третіх країн.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада ЄС включила ще 87 організацій до списку організацій, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її агресивній війні проти України. До цих організацій застосовуватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення. До списку входять чотири іранські підприємства, що виробляють безпілотні літальні апарати (дрони) і постачають їх до Росії, а також інші суб'єкти третіх країн, що займаються обходом торгових обмежень, і деякі російські суб'єкти, що займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для російської армії та промислового комплексу.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює перелік предметів обмеженого використання, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню військової машини Росії. Цей список включає: електронні компоненти, напівпровідникові матеріали, обладнання для виробництва та випробувань електронних інтегральних схем та друкованих плат, прекурсори для енергетичних матеріалів та прекурсори хімічної зброї, оптичні компоненти, навігаційні прилади, метали, що використовуються в оборонному секторі та морському обладнанні.

Мовлення

З метою протидії систематичній міжнародній кампанії Російської Федерації з маніпулювання засобами масової інформації та перекручування фактів, спрямованої на посилення її стратегії дестабілізації країн ЄС та його держав-членів, Рада ЄС продовжила припинення дії ліцензій на мовлення для п'яти ЗМІ: "РТ Балканы", "Восточное обозрение", "Царьград", "Новое Восточное Обозрение" и "Катехон".

Ці ЗМІ знаходяться під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації і використовуються останньою для своїх безперервних та узгоджених пропагандистських акцій, спрямованих проти громадянського суспільства в ЄС та сусідніх країнах, з метою грубого спотворення та маніпулювання фактами.

Дороги та порти

ЄС розширив заборону на перевезення вантажів до ЄС автомобільним транспортом на причепах та напівпричепах, зареєстрованих у Росії, включаючи вантажні автомобілі, зареєстровані за межами Росії. Крім того, у зв'язку зі збільшенням випадків шахрайства з боку суден, що перевозять сиру нафту та нафтопродукти, Рада ЄС вирішила заборонити доступ судам, які здійснюють перевалку з судна на судно, до портів та шлюзів ЄС, якщо компетентні органи мають розумні підстави підозрювати, що судно порушує заборона на імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів морським шляхом до ЄС або перевозить російську сиру нафту або нафтопродукти, закуплені за ціною, що перевищує граничну ціну, узгоджену Коаліцією.

Така ж заборона застосовуватиметься до судів, коли компетентні органи мають вагомі підстави підозрювати, що вони незаконно втручаються, відключають або іншим чином виводять з ладу свою навігаційну систему при транспортуванні російської нафти та нафтопродуктів, порушуючи міжнародні угоди, правила та стандарти.

Енергетика

Тимчасова відстрочка, надана Німеччині та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії північною ділянкою нафтопроводу "Дружба", закінчується. Проте нафта, що походить з Казахстану чи інших третіх країн, продовжить транзит через Росію і може імпортуватися до ЄС нафтопроводом "Дружба".

Індивідуальні санкції

На додаток до економічних санкцій Рада ЄС вирішила внести до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.